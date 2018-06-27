Клімкін та Джонсон обговорили питання щодо звільнення політв’язнів

Клімкін та Джонсон провели зустріч у Копенгагені

Міністри закордонних справ України та Великої Британії Павло Клімкін та Борис Джонсон обговорили питання щодо звільнення політв’язнів. Про це Клімкін повідомив у Twitter.

Як повідомляється, Клімкін та Джонсон провели зустріч у Копенгагені (Данія), де сьогодні проходить Друга міжнародна конференція з питань реформ в Україні.

"Зустрівся в Копенгагені з другом Борісом, спілкувалися не лише про реформи. Політв’язні, окуповані Росією Криму та Донбасу, порушення прав людини. Координуємо зусилля", - написав він.

Зустрівся в Копенгагені з другом Борісом, спілкувалися не лише про реформи. Політв’язні, окуповані Росією Криму та Донбасу, порушення прав людини. Координуємо зусилля pic.twitter.com/9NqkJPuHjE — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 27, 2018

Нагадаємо, раніше Джонсон заявляв, що Вищий антикорупційних суд України (ВАКС) має займатися всіма справами у своїй юрисдикції.