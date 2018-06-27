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Клімкін та Джонсон обговорили питання щодо звільнення політв’язнів

НовиниПолітика    27.06.2018 - 14:28
Фото: Павло Клімкін та Борис Джонсон (facebook/Сергей Шпагин)
Фото: Павло Клімкін та Борис Джонсон (facebook/Сергей Шпагин)

Клімкін та Джонсон провели зустріч у Копенгагені

Міністри закордонних справ України та Великої Британії Павло Клімкін та Борис Джонсон обговорили питання щодо звільнення політв’язнів. Про це Клімкін повідомив у Twitter.

Як повідомляється, Клімкін та Джонсон провели зустріч у Копенгагені (Данія), де сьогодні проходить Друга міжнародна конференція з питань реформ в Україні. 

"Зустрівся в Копенгагені з другом Борісом, спілкувалися не лише про реформи. Політв’язні, окуповані Росією Криму та Донбасу, порушення прав людини. Координуємо зусилля", - написав він.

Нагадаємо, раніше Джонсон заявляв, що Вищий антикорупційних суд України (ВАКС) має займатися всіма справами у своїй юрисдикції.

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Теги публікації: Павло Клімкін, политзаключенные, борис джонсон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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