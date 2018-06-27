Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Клімкін з офіційним візитом два дні перебуватиме в Ірландії

НовиниПолітика    27.06.2018 - 14:54
Фото: Павло Клімкін (kmu.gov.ua)
Фото: Павло Клімкін (kmu.gov.ua)

Візит міністра закордонних справ України відбудеться вперше після 12-річної перерви

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) України Павло Клімкін перебуватиме з офіційним візитом в Ірландії (Дублін) протягом 27-28 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС.

Зазначається, що візит відбудеться після 12-річної перерви з часу останнього візиту до Ірландії міністра закордонних справ України.

"Програмою перебування міністра у м. Дублін передбачено проведення переговорів з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ і торгівлі Ірландії Саймоном Ковене та головою нижньої палати парламенту Ірландії Шоном О’Фарілом", - повідомили у відомстві.

Також Павло Клімкін виступить у Спільному комітеті у закордонних справах, торгівлі та оборони парламенту Ірландії та в Інституті міжнародних та європейських справ Ірландії. Крім того, міністр проведе зустріч з українською громадою Ірландії.

Нагадаємо, під час візиту до Британії міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив із колегою з Великої Британії Борисом Джонсоном питання щодо звільнення політв’язнів.

Клімкін здійснить робочий візит до Данії Росія намагається представити Україну як радикальну країну, - Клімкін
Теги публікації: Павло Клімкін  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся