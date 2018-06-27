Клімкін з офіційним візитом два дні перебуватиме в Ірландії

Візит міністра закордонних справ України відбудеться вперше після 12-річної перерви

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) України Павло Клімкін перебуватиме з офіційним візитом в Ірландії (Дублін) протягом 27-28 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС.

Зазначається, що візит відбудеться після 12-річної перерви з часу останнього візиту до Ірландії міністра закордонних справ України.

"Програмою перебування міністра у м. Дублін передбачено проведення переговорів з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ і торгівлі Ірландії Саймоном Ковене та головою нижньої палати парламенту Ірландії Шоном О’Фарілом", - повідомили у відомстві.

Також Павло Клімкін виступить у Спільному комітеті у закордонних справах, торгівлі та оборони парламенту Ірландії та в Інституті міжнародних та європейських справ Ірландії. Крім того, міністр проведе зустріч з українською громадою Ірландії.

Нагадаємо, під час візиту до Британії міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив із колегою з Великої Британії Борисом Джонсоном питання щодо звільнення політв’язнів.