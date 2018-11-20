ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Клімкін обговорив з Курцом допомогу Австрії Україні

Новини » Політика    20.11.2018 - 23:00
Клімкін обговорив з Курцом допомогу Австрії Україні
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін зустрівся з Курцом

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч з канцлером Австрії Себастіаном Курцом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Павла Клімкіна.

"Нам з Себастіаном Курцом завжди є що обговорити: від україно-австрійських двосторонніх відносин до австрійської допомоги Україні. Ну і, звичайно, всі інші теми на порядку денному :)", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Павло Клімкін 20 і 21 листопада перебуватиме з робочим візитом в Австрії.

Так, у Відні відбудеться міжнародна конференція високого рівня з питань протидії антисемітизму та антисионізму. Клімкін візьме участь у конференції, зокрема, виступить під час панельної дискусії.

Як повідомляло РБК-Україна, канцлер Австрії Себастьян Курц підтримав будівництво газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, він назвав "Північний потік-2" можливістю забезпечити енергетичну безпеку Європи через різні джерела і маршрути.

Угорщина продовжує блокувати зближення Києва з альянсом, - Сійярто Клімкін їде з робочим візитом до Австрії
Новини України МЗСПавло КлімкінАвстрія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся