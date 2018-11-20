Клімкін обговорив з Курцом допомогу Австрії Україні

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін зустрівся з Курцом

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч з канцлером Австрії Себастіаном Курцом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Павла Клімкіна.

"Нам з Себастіаном Курцом завжди є що обговорити: від україно-австрійських двосторонніх відносин до австрійської допомоги Україні. Ну і, звичайно, всі інші теми на порядку денному :)", - написав він.

Нам з Себастьяном Курцом @sebastiankurz завжди є що обговорити: від двосторонніх відносин до австрійської допомоги Україні. Ну і, звичайно, всі інші тими на порядку денному:) pic.twitter.com/JORdwljp2M — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 20, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Павло Клімкін 20 і 21 листопада перебуватиме з робочим візитом в Австрії.

Так, у Відні відбудеться міжнародна конференція високого рівня з питань протидії антисемітизму та антисионізму. Клімкін візьме участь у конференції, зокрема, виступить під час панельної дискусії.

Як повідомляло РБК-Україна, канцлер Австрії Себастьян Курц підтримав будівництво газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, він назвав "Північний потік-2" можливістю забезпечити енергетичну безпеку Європи через різні джерела і маршрути.