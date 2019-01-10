Климкин обсудил с главой МИД Литвы противодействие агрессии РФ

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Павел Климкин встретился с Главой МИД Литовской Республики

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с Главой МИД Литовской Республики и обсудил усилия по противодействию продолжающейся российской агрессии против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Так, 10 января 2019 года, в ходе рабочего визита в Литву Павел Климкин провел встречу с Министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом .

Они обсудили вопросы как двустороннего сотрудничества, так и координацию совместных политико-дипломатических усилий по противодействию продолжающейся российской агрессии против Украины.

Как отмечается, важным элементом указанной встречи стала торжественная передача литовской стороне в качестве подарка экземпляра уникального издания – "Книги добра", изданной в рамках реализации одноименного международного социального проекта при поддержке МИД Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Павел Климкин 10-11 января 2019 года осуществит визит в Литовскую Республику.