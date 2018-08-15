Климкин обсудил с главой МИД Германии миротворцев ООН на Донбассе

ФРГ намерена продолжать работать над разрешением ситуации на востоке Украины

Министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Хайко Маас в телефонном разговоре обсудили введение миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба МИД Германии в Twitter.

"Глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе телефонного разговора сегодня с украинским коллегой Павлом Климкиным обсудил возможность миротворческой миссии ООН", - говорится в сообщении.

В Германии пообещали, что будут продолжать работать над решением конфликта на Донбассе.

"Нам необходимы стабильное прекращение огня и прогресс в политическом процессе", - отметили в немецком ведомстве.

AM @HeikoMaas telefonierte heute mit seinem ukrainischen Amtskollegen @PavloKlimkin u.a. zu einer möglichen VN-Mission: Deutschland wird sich weiter für eine Lösung des Ukrainekonflikts einsetzen. Wir brauchen eine belastbare Waffenruhe und Fortschritte im politischen Prozess. — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) August 14, 2018

Напомним, 26 июля политические директора МИД "нормандской четверки" обсудили принципы будущей миротворческой операции ООН на Донбассе, которая должна способствовать выполнению Минских договоренностей и восстановлению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.