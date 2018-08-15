Клімкін обговорив із главою МЗС Німеччини миротворців ООН на Донбасі

Новини Політика 15.08.2018 - 05:55
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

ФРН має намір продовжувати працювати над вирішенням ситуації на сході України

Міністри закордонних справ України та Німеччині Павло Клімкін та Хайко Маас у телефонній розмові обговорили запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це повідомила прес-служба МЗС Німеччини в Twitter.

"Глава МЗС ФРН Хайко Маас під час телефонної розмови сьогодні з українським колегою Павлом Клімкіним обговорив можливість миротворчої місії ООН", - йдеться в повідомленні.

У Німеччині пообіцяли, що будуть продовжувати працювати над вирішенням конфлікту на Донбасі.

"Нам необхідні стабільне припинення вогню і прогрес у політичному процесі", - зазначили в німецькому відомстві.

Нагадаємо, 26 липня політичні директори МЗС "нормандської четвірки" обговорили принципи майбутньої миротворчої операції ООН на Донбасі, яка повинна сприяти виконанню Мінських домовленостей і відновлення суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

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Теги:  Донбас,  миротворцы,  Павло Клімкін,  Гайко Маас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС