Клімкін обговорив із главою МЗС Німеччини миротворців ООН на Донбасі

ФРН має намір продовжувати працювати над вирішенням ситуації на сході України

Міністри закордонних справ України та Німеччині Павло Клімкін та Хайко Маас у телефонній розмові обговорили запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі. Про це повідомила прес-служба МЗС Німеччини в Twitter.

"Глава МЗС ФРН Хайко Маас під час телефонної розмови сьогодні з українським колегою Павлом Клімкіним обговорив можливість миротворчої місії ООН", - йдеться в повідомленні.

У Німеччині пообіцяли, що будуть продовжувати працювати над вирішенням конфлікту на Донбасі.

"Нам необхідні стабільне припинення вогню і прогрес у політичному процесі", - зазначили в німецькому відомстві.

AM @HeikoMaas telefonierte heute mit seinem ukrainischen Amtskollegen @PavloKlimkin u.a. zu einer möglichen VN-Mission: Deutschland wird sich weiter für eine Lösung des Ukrainekonflikts einsetzen. Wir brauchen eine belastbare Waffenruhe und Fortschritte im politischen Prozess. — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) August 14, 2018

Нагадаємо, 26 липня політичні директори МЗС "нормандської четвірки" обговорили принципи майбутньої миротворчої операції ООН на Донбасі, яка повинна сприяти виконанню Мінських домовленостей і відновлення суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.