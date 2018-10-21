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Клімкін назвав провокацією антиугорські білборди на Закарпатті

Новини » Політика    21.10.2018 - 12:03
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін закликав розібратися, хто стоїть за антиугорськими провокаціями

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засуджує появу антиугорських білбордів на Закарпатті. Про це він повідомив у своєму Twitter, передає РБК-Україна.

Зокрема, він зазначив, що антиугорські білборди з'явилися після заяв про можливі провокації.

"Важливо не тільки засудити, але і з'ясувати, хто за цим стоїть", - додав Клімкін.

Клімкін назвав провокацією антиугорські білборди на Закарпатті

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Закарпатській області відразу в декількох районах з'явилися рекламні щити із зображенням лідерів Товариства угорської культури Закарпаття та написом "Зупинимо сепаратистів". Зокрема, на білбордах зображені Василь Брензович, Йосип Борто та Ілдіко Орос.

На початку тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт продовжить блокувати комісію Україна-НАТО на рівні міністрів. Крім того, він зазначив, що Україна не досягла прогресу щодо закону про освіту і не впровадила рекомендації Венеціанської комісії. Сійярто також висловив невдоволення петицією щодо врегулювання статусу громадян України з подвійним громадянством, а також внесенням до бази сайту "Миротворець".

 

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