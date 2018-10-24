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Клімкін назвав перебування українців в Білорусі потенційно небезпечним

Новини » Політика    24.10.2018 - 19:16
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

За словами Клімкіна, Росія присутня в Білорусі у сфері безпеки

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що перебування українців в Білорусі можна назвати потенційно небезпечним. Про це він сказав в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita, повідомляє РБК-Україна.

"Перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним, і про це ми будемо говорити з Мінськом. Ми розуміємо, що на території Білорусі діють російські владні структури", - сказав міністр.

За словами Клімкіна, Росія присутня в Білорусі у сфері безпеки. Однак, дипломат підкреслив, що "у двосторонніх відносинах, політичних і економічних, у нас немає великих проблем". Він додав, що додатково Москва намагається довести до розколу ЄС".

"Знову мова йде про Росію, яка намагається дестабілізувати регіон Центрально-Східної Європи", - сказав він.

Зазначимо, раніше Клімкін заявляв, що Україна разом зі США, Францією і Німеччиною готує проект резолюції про введення на Донбас миротворчої місії ООН, який внесуть в Раду безпеки.

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