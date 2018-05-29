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Клімкін перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку

НовиниПолітика    29.05.2018 - 11:18
Фото: Павло Клімкін (kmu.gov.ua)
Фото: Павло Клімкін (kmu.gov.ua)

Планується низка зустрічей Клімкіна з іноземними партнерами та керівництвом ООН

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 28-29 травня 2018 року перебуває з  робочим візитом у Нью-Йорку з метою участі у брифінгу Ради Безпеки ООН, у ході якого обговорюватиметься ситуація, що склалася внаслідок російської агресії проти України, і шляхи врегулювання конфлікту. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Так, захід відбудеться під головуванням голови МЗС Польщі Яцека Чапутовича.

"У засіданні очікується участь заступника генсекретаря з політичних питань Розмарі Ді Карло, помічника заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та заступника координатора з надзвичайної допомоги Урсули Мюллер, глави СММ ОБСЄ в Україні Ертурула Апакана", - сказано у повідомленні.

Також вказано, що під час перебування у Нью-Йорку планується низка зустрічей Клімкіна з іноземними партнерами та керівництвом ООН.

Голова українського МЗС також візьме участь у церемонії покладання квітів біля меморіалу загиблим "блакитним шоломам" ООН.

Нагадаємо, раніше Клімкін повідомив, що підніме в ООН питання про голодування Олега Сенцова і звільнення українських політв'язнів.

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Теги публікації: Павло Клімкін, Нью-Йорк, рабочий визит  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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