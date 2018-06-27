Климкин и Джонсон обсудили вопрос освобождения политзаключенных

Климкин и Джонсон провели встречу в Копенгагене

Министры иностранных дел Украины и Великобритании Павел Климкин и Борис Джонсон обсудили вопрос об освобождении политзаключенных. Об этом Климкин сообщил в Twitter.

Как сообщается, Климкин и Джонсон провели встречу в Копенгагене (Дания), где сегодня проходит Вторая международная конференция по вопросам реформ в Украине.

"Встретился в Копенгагене с другом Борисом, общались не только о реформах. Политзаключенные, оккупированные Россией Крым и Донбасс, нарушение прав человека. Координируем усилия", - написал он.

Встретился в Копенгагене с другом Борісом, общались не только о реформах. Политзаключенные, оккупированных Россией Крыма и Донбасса, нарушение прав человека. Координируем усилия pic.twitter.com/9NqkJPuHjE — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 27, 2018

Напомним, ранее Джонсон заявлял, что Высший антикоррупционных суд Украины (ВАКС) должен заниматься всеми делами в своей юрисдикции.