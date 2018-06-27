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Климкин и Джонсон обсудили вопрос освобождения политзаключенных

НовостиПолитика    27.06.2018 - 14:28
Фото: Павел Климкин и Борис Джонсон (facebook/Сергей Шпагин)
Фото: Павел Климкин и Борис Джонсон (facebook/Сергей Шпагин)

Климкин и Джонсон провели встречу в Копенгагене

Министры иностранных дел Украины и Великобритании Павел Климкин и Борис Джонсон обсудили вопрос об освобождении политзаключенных. Об этом Климкин сообщил в Twitter.

Как сообщается, Климкин и Джонсон провели встречу в Копенгагене (Дания), где сегодня проходит Вторая международная конференция по вопросам реформ в Украине.

"Встретился в Копенгагене с другом Борисом, общались не только о реформах. Политзаключенные, оккупированные Россией Крым и Донбасс, нарушение прав человека. Координируем усилия", - написал он.

Напомним, ранее Джонсон заявлял, что Высший антикоррупционных суд Украины (ВАКС) должен заниматься всеми делами в своей юрисдикции.

Глава МИД Латвии: мы должны повысить уровень политических усилий для решения ситуации в Украине Джонсон: ВАКС должен заниматься всеми делами в своей юрисдикции
Теги публикации: Павел Климкин, политзаключенные, борис джонсон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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