Джонсон: ВАКС должен заниматься всеми делами в своей юрисдикции

Джонсон заявил, что Великобритания будет помогать Украине

Высший антикоррупционных суд Украины (ВАКС) должен заниматься всеми делами в своей юрисдикции. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Данию.

"Необходимо делать все, чтобы антикоррупционный суд имел возможность заниматься всеми делами в своей юрисдикции, в том числе и обжалованием решений судов первой инстанции", - отметил Джонсон.

Кроме того, Джонсон подчеркнул на необходимости утвердить новый состав Центральной избирательной комиссии.

"Нужно иметь новую избирательную комиссию, новый закон, чтобы можно было должным образом наказывать за избирательные правонарушения, больший процесс в реформах здравоохранения...Великобритания будет вам помогать", - заявил он.

Напомним, ранее Джонсон заявлял, что Британия выделит Украине 35 млн фунтов помощи.