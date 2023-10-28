Клименко зустрівся з головою МЗС Фінляндії, Гельсінкі готує нові пакети допомоги

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зустрівся з фінською колегою Марі Рантанен у Вільнюсі. Фінляндія готує нову допомогу для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Ігоря Клименка.

"Допомога Фінляндії найбільше сфокусована на посиленні спроможностей українських рятувальників. Лише на початку цього тижня ДСНС України отримала від фінських колег 9 спеціалізованих автомобілів", - пише Ігор Клименко.

За словами міністра, сторони також домовились про організацію тренінгів для рятувальників Фінляндії. Гельсінкі вражений роботою наших надзвичайників у під час повномасштабного вторгнення терористів й бажає перейняти набутий досвід.

Нові пакети допомоги

Як відзначив Клименко, захист обʼєктів критичної інфраструктури та забезпечення безпеки населення України в осінньо-зимовий сьогодні є пріоритетним завданням.

"І в цьому напрямку теж можемо розраховувати на підтримку Фінляндії. За словами пані Рантанен, вже формуються нові пакети допомоги", - додав міністр.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія надає Україні оборонну, а також гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ. Наприклад, раніше в уряді країни було віддано доручення щодо розробки плану участі країни у відновленні України.

Також стало відомо, що Гельсінкі готує черговий пакет оборонної допомоги для України, який стане вже 19-м.