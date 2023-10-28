ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Клименко зустрівся з головою МЗС Фінляндії, Гельсінкі готує нові пакети допомоги

Субота 28 жовтня 2023 13:52
UA EN RU
Клименко зустрівся з головою МЗС Фінляндії, Гельсінкі готує нові пакети допомоги Фото: Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зустрівся з фінською колегою Марі Рантанен у Вільнюсі. Фінляндія готує нову допомогу для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Ігоря Клименка.

"Допомога Фінляндії найбільше сфокусована на посиленні спроможностей українських рятувальників. Лише на початку цього тижня ДСНС України отримала від фінських колег 9 спеціалізованих автомобілів", - пише Ігор Клименко.

За словами міністра, сторони також домовились про організацію тренінгів для рятувальників Фінляндії. Гельсінкі вражений роботою наших надзвичайників у під час повномасштабного вторгнення терористів й бажає перейняти набутий досвід.

Нові пакети допомоги

Як відзначив Клименко, захист обʼєктів критичної інфраструктури та забезпечення безпеки населення України в осінньо-зимовий сьогодні є пріоритетним завданням.

"І в цьому напрямку теж можемо розраховувати на підтримку Фінляндії. За словами пані Рантанен, вже формуються нові пакети допомоги", - додав міністр.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія надає Україні оборонну, а також гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ. Наприклад, раніше в уряді країни було віддано доручення щодо розробки плану участі країни у відновленні України.

Також стало відомо, що Гельсінкі готує черговий пакет оборонної допомоги для України, який стане вже 19-м.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Финляндия Війна в Україні
NEWS
Як правильно відмовитися від повістки: список причин, коли це можна зробити
Як правильно відмовитися від повістки: список причин, коли це можна зробити
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ