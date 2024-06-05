Клименко висловив позицію МВС щодо звільнення з військової служби осіб, які пройшли полон

Що передувало

Днями народний депутат Олексій Гончаренко опублікував документ, у якому командувач Нацгвардії Олександр Півненко вимагає застосувати норми про демобілізацію звільнених з полону тільки до тих, кого звільнили після 18 травня 2024 року.

У документі йдеться про те, що закон про мобілізацію, який набув чинності з 18 травня, передбачає додаткові права для деяких військових.

Зокрема, ті військовополонені, яких звільнили з полону, тепер мають право на відпустку тривалістю 90 днів зі збереженням грошового забезпечення, а також право на звільнення зі служби.

Водночас командувач Нацгвардії вимагає, щоб ці додаткові права надавали тільки тим колишнім полоненим, яких обміняли після 18 травня.

Позиція МВС

Клименко висловив позицію МВС стосовно непорозуміння з тлумаченням Нацгвардією норми статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо можливості звільнення з військової служби осіб, які пройшли полон.

"Відповідна норма застосовується до всіх військовослужбовців, які мають статус звільнених з полону. Незалежно від дати обміну", - наголосив міністр.

Демобілізація військових

Нагадаємо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію.

Згідно з документом, на демобілізацію мають право: