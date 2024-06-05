Клименко висловив позицію МВС щодо звільнення з військової служби осіб, які пройшли полон

Усі військовослужбовці, які були звільнені з російського полону, мають право на демобілізацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Днями народний депутат Олексій Гончаренко опублікував документ, у якому командувач Нацгвардії Олександр Півненко вимагає застосувати норми про демобілізацію звільнених з полону тільки до тих, кого звільнили після 18 травня 2024 року.
У документі йдеться про те, що закон про мобілізацію, який набув чинності з 18 травня, передбачає додаткові права для деяких військових.
Зокрема, ті військовополонені, яких звільнили з полону, тепер мають право на відпустку тривалістю 90 днів зі збереженням грошового забезпечення, а також право на звільнення зі служби.
Водночас командувач Нацгвардії вимагає, щоб ці додаткові права надавали тільки тим колишнім полоненим, яких обміняли після 18 травня.
Клименко висловив позицію МВС стосовно непорозуміння з тлумаченням Нацгвардією норми статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо можливості звільнення з військової служби осіб, які пройшли полон.
"Відповідна норма застосовується до всіх військовослужбовців, які мають статус звільнених з полону. Незалежно від дати обміну", - наголосив міністр.
Нагадаємо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію.
Згідно з документом, на демобілізацію мають право:
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