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Клименко відвідав позиції прикордонників у Херсонській області

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Херсонська область, П'ятниця 24 березня 2023 13:36
Клименко відвідав позиції прикордонників у Херсонській області Фото: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко приїхав у Херсонську область, де перевірив умови служби українських прикордонників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"Три тижні тому нас обстрілювали артилерією, часто залітають безпілотні літальні апарати, але ми гарно маскуємося і тримаємо позиції", - розповів прикордонник.

Клименко поспілкувався з військовослужбовцями прикордонної служби, подякував їм за службу та залишив напис на прапорі України: "Дякую за службу! Разом до Перемоги!"

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський побував у Херсонській області з робочою поїздкою.

Лідер держави зазначив, що росіяни майже повністю зруйнували понад 50 сіл у звільненій частині Херсонської області.

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