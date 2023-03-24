Клименко відвідав позиції прикордонників у Херсонській області

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко приїхав у Херсонську область, де перевірив умови служби українських прикордонників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"Три тижні тому нас обстрілювали артилерією, часто залітають безпілотні літальні апарати, але ми гарно маскуємося і тримаємо позиції", - розповів прикордонник.

Клименко поспілкувався з військовослужбовцями прикордонної служби, подякував їм за службу та залишив напис на прапорі України: "Дякую за службу! Разом до Перемоги!"

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський побував у Херсонській області з робочою поїздкою.

Лідер держави зазначив, що росіяни майже повністю зруйнували понад 50 сіл у звільненій частині Херсонської області.

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