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Клименко сказав, коли оберуть запобіжний захід нападникам на поліцейських

Фото: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Чоловікам, яких підозрюють у нападі на правоохоронців у Вінницькій області, сьогодні мають обрати запобіжний захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

"Підозру їм вручили. Сьогодні буде обрано запобіжний захід для цих двох злочинців. Мотив встановить слідство. В той же час ми розуміємо, що дійсно вони перевозили гранати. Вони вже сказали де вже знаходяться скинуті у водоймище ці гранати в ящиках", - заявив Клименко. 

За його словами, зараз на місці працюють криміналісти, слідчі та відповідно водолази. 

"Що стосується зброї, з якої був застрелений наш поліцейський, то на сьогоднішній день ми розуміємо де цей пістолет. Знаряддя вбивства вже вилучено. І все буде залучено до матеріалів кримінальних проваджень", - зазначив Клименко. 

Він також розповів, в якому стані наразі другий поліцейський, який отримав поранення. Його стан він називає середньо-тяжким, але стабільним. 

"Лікарі дають позитивні прогнози", - каже глава МВС. 

Міністр також повідомив, що в цей нічний час, коли стався напад, поліцейські виконували свої функціональні обов'язки по патрулюванню, по реагуванню.

"Якраз поліцейські їхали з виклику на телефон 102. Вони везли в машині затриманого - домашнього насильника. Ми розуміємо, що це була комендантська година, яка також діє також на території Вінницької області. Порушення правил дорожнього руху, які були скоєні підозрюваними, поліцейські це побачили та зупинили цей автомобіль", - розповів Клименко. 

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