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Клименко сказал, когда изберут меру пресечения нападающим на полицейских

Фото: министр внутренних дел Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Мужчинам, подозреваемым в нападении на правоохранителей в Винницкой области, сегодня должны избрать меру пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Игоря Клименко в эфире телемарафона.

"Подозрение им вручили. Сегодня будет избрана мера пресечения для этих двух преступников. Мотив установит следствие. В то же время мы понимаем, что действительно они перевозили боеприпасы, гранаты. Они уже сказали, где уже находятся сброшенные в водоем эти гранаты в ящиках", - заявил Клименко.

По его словам, сейчас на месте работают криминалисты, следователи и водолазы.

"Что касается оружия, из которого был застрелен наш полицейский, то на сегодняшний день мы понимаем, где этот пистолет. Орудие убийства уже изъято. И все будет привлечено к материалам уголовных производств", - отметил Клименко.

Он также рассказал, в каком состоянии сейчас второй полицейский, получивший ранение. Его состояние он называет среднетяжелым, но стабильным.

"Врачи дают положительные прогнозы", - говорит глава МВД.

Министр также сообщил, что в это ночное время, когда произошло нападение, полицейские выполняли свои функциональные обязанности по патрулированию, по реагированию.

"Как раз полицейские ехали по вызову на телефон 102. Они везли в машине задержанного - домашнего насильника. Мы понимаем, что это был комендантский час, который также действует также на территории Винницкой области. Нарушения правил дорожного движения, совершенные подозреваемыми, полицейские это увидели и остановили этот автомобиль", - рассказал Клименко.

Нападение на полицейских в Винницкой области

Напомним, что ночью 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области двое мужчин напали на правоохранителей, которые остановили их автомобиль и проверяли. В результате чего погиб 20-летний полицейский, а его напарник получил ранения.

Как позже стало известно, погибший - полицейский Максим Зарецкий, полтора года служивший в секторе реагирования патрульной полиции.

При этом, по информации Сухопутных войск, на видео нападения, опубликованном с бодикамер, присутствовали военнослужащие одной из частей ВСУ. В тот же день вечером правоохранителям удалось разыскать автомобиль военных, подозреваемых в убийстве полицейского.

На следующий день, 21 стало известно о задержании фигурантов в Одесской области. Сообщается, что это отец и сын 52 и 26 лет. В полиции рассказали, что подозреваемые пытались скрыться из Украины. Они признались, что напали на полицейских, потому что перевозили боевые гранаты.

Сегодня же двоим военным, задержанным из-за убийства, сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, незаконное обращение с оружием и дезертирство с оружием в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение.

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