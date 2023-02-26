Клименко розкрив подробиці підготовки "Гвардій наступу"

Він заявив, що на навчанні та тренуваннях перебувають чинні військовослужбовці та працівники МВС, які мають досвід служби, зокрема й бойовий досвід.

"Потім до них поступово приєднуватимуться нові бійці - з числа добровольців, відібраних під час рекрутингової кампанії до бригад "Гвардії наступу", яка триває", - заявив міністр.

Він додав, що триває процес матеріально-технічного та майнового комплектування, а також фінансового забезпечення нових бригад, їхньої логістики та решти систем забезпечення і підтримки.

"Ми повинні вчасно заправити техніку, вчасно її відремонтувати. Це великий процес, який триває паралельно з формуванням бригад. Ми розуміємо, що сам військовий не повинен думати ні про що (інше, - ред.), як посилити свої навички, про свій фаховий рівень і про дії на полі бою, щоб уберегти один одного, щоб виконати бойове завдання", - заявив Клименко.

Нагадаємо, 2 лютого Клименко заявив про початок формування "Гвардії наступу", метою якої буде звільнення територій від російських окупантів.

Пізніше у МВС заявляли про те, що українці почали дуже активно подавати заявки до штурмових підрозділів "Гвардії наступу".

При цьому, за інформацією відомства, формування основних бригад має завершитись до 1 квітня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.