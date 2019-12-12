Клименко: при расследовании дела Шеремета было системное сопротивление

На определенных этапах расследования дела об убийстве Павла Шеремета оказывалось системное сопротивление. Об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает корреспондент РБК-Украина.

Клименко отметил, что оперативники и следователи провели огромный объем работ.

"Пришлось по крупицам собирать всю информацию. Хотел бы выделить важную роль СМИ и журналистов, которые предоставили отснятые видеорепортажи в пределах журналистских расследований. Хочу подтвердить, что в рамках следствия на определенных этапах действительно оказывалось системное сопротивление. У нас есть понимание, кто это делал. Не исключаю, что в будущем некоторые из этих лиц будут фигурантами расследований", - добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открытым остается вопрос, кто был заказчиком убийства Шеремета. Он также выразил надежду на то, что правоохранители установят заказчика в ближайшее время.

Ранее РБК-Украина писало о том, как полиция вышла на задержанных сегодня фигурантов резонансного преступления.