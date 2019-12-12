Клименко: при розслідуванні справи Шеремета був системний опір

На певних етапах розслідування справи про вбивство Павла Шеремета чинився системний опір. Про це на брифінгу заявив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає кореспондент РБК-Україна.

Клименко зазначив, що оперативники і слідчі провели величезний обсяг робіт.

"Довелося по крупицях збирати всю інформацію. Хотів би виділити важливу роль ЗМІ і журналістів, які надали зняті відеорепортажі в межах журналістських розслідувань. Хочу підтвердити, що в рамках слідства на певних етапах дійсно чинився системний опір. У нас є розуміння, хто це робив. Не виключаю, що в майбутньому деякі з цих осіб будуть фігурантами розслідувань", - додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що відкритим залишається питання, хто був замовником вбивства Шеремета. Він також висловив надію на те, що правоохоронці встановлять замовника найближчим часом.

Раніше РБК-Україна писало про те, як поліція вийшла на затриманих сьогодні фігурантів резонансного злочину.

