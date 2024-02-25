Клименко: за два роки жодна одиниця зброї не покидала Україну нелегально

За два роки повномасштабної війни в Україні, жодна одиниця зброї не перетнула кордон нашої країни нелегально.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка під час форуму "Україна. Рік 2024".

"Можу сказати, що жодна одиниця зброї (мова про нелегальну - ред.) на сьогодні за два роки повномасштабної війни не перетнула кордон України з ЄС. Це колосальна робота наших сил безпеки", - розповів Клименко.

Нова архітектура безпеки

Як розповів Клименко, Міністерство внутрішніх справ (МВС) сьогодні працює над новою архітектурою безпеки в Україні. За його словами, потреба у безпеці після війни збільшиться в рази.

"І ми знаємо, що робити далі. У нас є чіткий план, як формуватиметься безпекове середовище в повоєнній Україні", - додав Клименко.

Маніпуляції про нібито витік західної зброї з України

Зазначимо, час від часу у різних ЗМІ з'являються матеріали на тему можливої контрабанди озброєнь з України до інших держав. Часто такі фейки "педалюються" російськими пропагандистами, іноді на сторінках відомих видань з'являються маніпуляційні публікації.

Так, наприклад, раніше в МЗС помітили антиукраїнську маніпуляцію у статті Financial Times щодо нібито стурбованості Молдови збільшенням контрабанди зброї з України.

Також перед цим у Фінляндії викрили фейк про нібито контрабанду української зброї до їхньої країни.

"Україна. Рік 2024"

Як розповідав прессекретар президента України Сергій Никифоров, сьогодні, 25 лютого, відбудеться пресконференція за участі топспікерів від влади, військово-політичного керівництва, прем'єр-міністра, голови Верховної ради, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Міністерства стратегічної промисловості, Офісу президента й особисто президента.

Під час форуму порушать питання: