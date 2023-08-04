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Клименко анонсував кадрові зміни у ДСНС

Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко анонсував кадрові зміни у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра.

"Щодо ДСНС. Найближчим часом оприлюднимо результати внутрішніх перевірок. Будуть зміни", - повідомив Клименко.

Трагедія у Броварах

Нагадаємо, 18 січня в Броварах на дитячий садок впав вертоліт Super Puma. На його борту знаходилося керівництво МВС у кількості 9 осіб, включаючи міністра Дениса Монастирського та його першого заступника Євгена Єніна.

Загинули всі, хто був у гелікоптері, включаючи пілотів. Загалом повідомлялося про 14 загиблих та 25 поранених.

У Кабміні відразу доручили створити спеціальну робочу групу, яка взяла на контроль розслідування падіння вертольота у Броварах. А в СБУ назвали кілька версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність вертольота або навмисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Після трагедії в Броварах міністрам заборонили літати вертольотами. Поки що їм дозволено пересуватися лише на автомобілях.

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КлименкоДСНС