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Клименко анонсировал кадровые изменения в ГСЧС

Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко анонсировал кадровые изменения в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра.

"По ГСЧС. В ближайшее время обнародуются результаты внутренних проверок. Будут изменения", - сообщил Клименко.

Трагедия в Броварах

Напомним, 18 января в Броварах на детский сад упал вертолет Super Puma. На его борту находилось руководство МВД в количестве 9 человек, включая министра Дениса Монастырского и его первого заместителя Евгения Енина.

Погибли все, кто был в вертолете, включая пилотов. Всего сообщалось о 14 погибших и 25 раненых.

В Кабмине сразу поручили создать специальную рабочую группу, которая взяла на контроль расследование падения вертолета в Броварах. А в СБУ назвали несколько версий трагедии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

После трагедии в Броварах министрам запретили летать вертолетами. Пока им разрешено передвигаться только на автомобилях.

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КлименкоГСЧС