UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кліматологи підбили підсумки цьогорічної осені в Києві

Фото: погода осені 2022 року в Києві була близькою до норми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня температура повітря цьогорічної осені в Києві склала 8,8 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними кліматологів, осінні місяці, крім вересня, були теплішими, ніж звичайно особливо жовтень, який мав найбільше позитивне відхилення - 2,0 градусів.

Найхолодніше восени 2022 року у Києві було 20 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 5,0 градусів морозу, а найтепліше - 18 жовтня, коли максимальна температура після полудня досягла 22,1 градусів тепла.

Метеорологічна осінь у столиці завершилась 16 листопада, а вже наступного дня відбувся стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів у бік зниження, що означає початок метеорологічної зими.

За вересень-листопад у Києві випало 206 мм опадів, що дорівнює 137% кліматичної норми.

Нагадаємо, 17 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до мінус 1,2 градусів, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 6 квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україніосінь