Кліматологи підбили підсумки прохолодного серпня в Києві

Фото: Погода в серпні 2025 року Києві було холоднішою за норму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура повітря серпня 2025 року у Києві склала 20,2 градусів тепла, що нижче кліматичної норми на 0,2 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Найхолодніше було 25 серпня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 9,9 градусів. Найтепліше було 31 числа, коли максимальна температура підвищилась до 33,1 градусів тепла.

Опадів на проспекті Науки випало 48 мм або 86 % місячної норми.

Прохолодне літо

На початку червня в Києві було зафіксовано декілька температурних рекордів. Однак загалом у червні середньомісячна температура повітря червня у Києві склала 19,1 градусів, що нижче кліматичної норми на 0,4 градусів

У липні середньомісячна температура повітря липня у Києві склала 22,6 градусів, що вище кліматичної норми на 1,3 градусів.

Нагадаємо, весна 2025 року стала десятою у рейтингу найтепліших у Києві з 1881 року. За даними синоптиків, середньомісячна температура повітря за календарну весну склала 10,7 градусів, що вище кліматичної норми на 1,3 градусів.

Метеорологічне літо прийшло в частину регіонів України 21 травня.

