Кліматологи підбили підсумки прохолодного серпня в Києві

Найхолодніше було 25 серпня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 9,9 градусів. Найтепліше було 31 числа, коли максимальна температура підвищилась до 33,1 градусів тепла.

Опадів на проспекті Науки випало 48 мм або 86 % місячної норми.

Прохолодне літо

На початку червня в Києві було зафіксовано декілька температурних рекордів. Однак загалом у червні середньомісячна температура повітря червня у Києві склала 19,1 градусів, що нижче кліматичної норми на 0,4 градусів

У липні середньомісячна температура повітря липня у Києві склала 22,6 градусів, що вище кліматичної норми на 1,3 градусів.