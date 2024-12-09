Кліматологи оголосили про прихід зими до Києва

Як зазначають кліматологи, стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів в бік зниження відбувся у Києві 24 листопада, що свідчить про початок метеорологічної зими у столиці.

"Зима прийшла на п’ять днів раніше кліматичної норми", - йдеться в повідомленні.

Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році. У 2019-2020 роках метеорологічна зима так і не настала.