Климатический саммит в Мадриде завершается скандалом

Климатический саммит ООН в Мадриде завершается скандалом, поскольку главные мировые экономики сопротивляются обязательствам, закрепленным в Парижском соглашении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Сообщается, что после двухнедельного саммита многие делегаты заявили о том, что председательствующая на переговорах Чили подготовила итоговый текст, который рискует обратить Парижское соглашение 2015 года против решения проблем глобального потепления.

Климатический саммит должен был завершиться в пятницу, однако затянулся из-за споров по поводу реализации Парижского соглашения, которое до сих пор не смогло остановить рост выбросов углерода. Также участники переговоров выразили возмущение нежеланием крупных загрязнителей продемонстрировать готовность к сокращению выбросов.

Также сообщается, что если крупные экономики, такие как Китай, Индия, Япония, Бразилия, Австралия и другие, не смогут договориться, то практически исчезнут надежды на предотвращение катастрофического повышения температуры.

Участники саммита заявили, что подготовленный Чили проект итогового заявления, был одним из худших, которые они видели на переговорах по климату.

"Подход Чили к этому тексту показывает, что они слушают загрязнителей, а не людей", - отметила исполнительный директор Greenpeace International Дженнифер Морган.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует достичь климатической нейтральности ЕС к 2050 году.