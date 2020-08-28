Клиенты "Житомиргаз Сбыта" закупили газ на зиму почти на полмиллиона гривен

Клиенты ООО "Житомиргаз Сбыт" уже зарезервировали на отопительный сезон около 110 тысяч кубометров газа на общую сумму 487,6 тысяч гривен. Они купили газ по летней цене – 4,49 гривен за кубометр.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Отныне эти жители Житомирской области обеспечены голубым топливом на весь холодный период, ведь они стали участниками акции "Твоя энергонезависимость" от "Житомиргаз Сбыта". Предприятие является крупнейшим поставщиком газа в области, оно осуществляет поставку голубого топлива практически для всех бытовых потребителей, предприятий, бюджетных и религиозных организаций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что купить газ по летним ценам может каждый. Цена на голубое топливо составит:

– при заключении договора в период с 15 по 31 августа - 4,49 грн за кубометр;

– при заключении договора в период с 1 по 15 сентября – 4,99 грн за кубометр;

– при заключении договора в период с 16 сентября до 30 сентября – 5,49 грн за кубометр.

По словам пресс-службы, в акционной цене не учтена стоимость услуги по доставке газа, которая оплачивается отдельно.

"Заказать газ на отопительный сезон по акционной цене можно до 30 сентября, а использовать созданный запас голубого топлива необходимо с 1 октября 2020 года до 31 марта 2021 года. Напомним, что в прошлом году стоимость голубого топлива для участников "Твоей энергонезависимости" составляла 5,99 гривен за кубометр", - говорится в сообщении.

Подписаться на участие в акции потребители могут в Личном кабинете на сайте 104.ua в Центрах обслуживания клиентов и отделениях ООО "Житомиргаз Сбыт", а также по телефону Контакт-центра: (0412) 55-94-04.