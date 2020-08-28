Клієнти "Житомиргаз Збуту" закупили газ на зиму майже на півмільйона гривень

Клієнти ТОВ "Житомиргаз Збут" вже зарезервували на опалювальний сезон близько 110 тисяч кубометрів газу на загальну суму 487,6 тисяч гривень. Вони купили газ за літньою ціною – 4,49 гривень за кубометр.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Відтепер ці жителі Житомирської області забезпечені блакитним паливом на весь холодний період, адже вони стали учасниками акції "Твоя енергонезалежність" від "Житомиргаз Збуту". Підприємство є найбільшим постачальником газу в області, воно здійснює поставку блакитного палива практично для всіх побутових споживачів, підприємств, бюджетних і релігійних організацій", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що придбати газ за літніми цінами може кожен. Ціна на блакитне паливо складатиме:

– при укладенні договору у період з 15 по 31 серпня –4,49 грн за кубометр;

– при укладенні договору у період з 1 по 15 вересня – 4,99 грн за кубометр;

– при укладенні договору у період з 16 вересня до 30 вересня – 5,49 грн за кубометр.

За словами прес-служби, в акційній ціні не врахована вартість послуги за доставку газу, яка сплачується окремо.

"Замовити газ на опалювальний сезон за акційною ціною можна до 30 вересня, а використати створений запас блакитного палива необхідно з 1 жовтня 2020 року до 31 березня 2021 року. Нагадаємо, що торік вартість блакитного палива для учасників "Твоєї енергонезалежності" становила 5,99 гривень за кубометр", - йдеться у повідомленні.

Підписатися на участь в акції споживачі можуть в Особистому кабінеті на сайті 104.ua, у Центрах обслуговування клієнтів та відділеннях ТОВ "Житомиргаз Збут", а також за телефоном Контакт-центру: (0412) 55-94-04.