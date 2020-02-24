Клиенты "Житомиргаз Сбыта" на 23% увеличили онлайн-платежи за газ

В январе 2020 года "Житомиргаз Сбыт" получил 6,5 тыс. онлайн-платежей за газ, что почти на четверть больше, чем в январе прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Житомиргаз Сбыт" увеличивает для клиентов доступ к платежным онлайн-сервисов. Их перечень есть на сайте компании в разделе "заплатить за газ". Воспользоваться ими возможно как напрямую, так и через "Личный кабинет" клиента на сайте компании 104.ua. Сейчас перед потребителями природного газа Житомирской области открыты несколько вариантов оплаты через интернет. Чтобы оплатить за газ онлайн нужно быть зарегистрированным в "Личном кабинете" на сайте 104.ua или войти в свой аккаунт из мобильного приложения "104 Mobile" или "104 Mobile Light". Оплату можно осуществить с помощью популярных платежных сервисов: Easy Pay, iPay, Portmone, а также Приват 24 и Ощад 24", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по состоянию на начало февраля 2020 года количество пользователей "Личного кабинета" среди потребителей природного газа Житомирской области достигла почти 63 тыс. Благодаря доступу к онлайн-сервисам они имеют возможность платить за газ без очередей, а в некоторых случаях без уплаты комиссии за проведение платежа.

"Оплачивая счета онлайн, потребитель природного газа экономит средства и время, который простоял бы в очереди в кассу банка. Квитанцию об уплате платежная онлайн-система отправит пользователю на электронную почту. В частности, сервис "Личный кабинет" позволяет отследить историю платежей и передачи показаний счетчика, узнать актуальную цену на природный газ, скачать квитанцию, не дожидаясь ее доставки в почтовый ящик. Также есть возможность обратиться к специалистам газовой компании с вопросом", - говорится в сообщении.