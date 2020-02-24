Клієнти "Житомиргаз Збуту" на 23% збільшили онлайн-платежі за газ

У січні 2020 року "Житомиргаз Збут" отримав 6,5 тис. онлайн-платежів за газ, що майже на чверть більше, ніж в січні минулого року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Житомиргаз Збут" збільшує для клієнтів доступ до платіжних онлайн-сервісів. Їх перелік є на сайті компанії у розділі "Як заплатити за газ". Скористатись ними можливо як напряму, так і через "Особистий кабінет" клієнта компанії на сайті 104.ua. Наразі перед споживачами природного газу Житомирської області відкриті декілька варіантів сплати через інтернет. Щоб сплатити за газ онлайн потрібно бути зареєстрованим в "Особистому кабінеті" на сайті 104.ua або увійти у свій обліковий запис із мобільного додатку "104 Mobile" чи "104 Mobile Light". Оплату можна здійснити за допомогою популярних платіжних сервісів: Easy Pay, iPay, Portmone, а також Приват 24 та Ощад 24", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що станом на початок лютого 2020 року кількість користувачів "Особистого кабінету" серед споживачів природного газу Житомирської області сягнула майже 63 тис. Завдяки доступу до онлайн-сервісів вони мають можливість сплачувати за газ без черг, а в деяких випадках без сплати комісії за проведення платежу.

"Сплачуючи рахунки онлайн, споживач природного газу заощаджує кошти та час, який простояв би у черзі до каси банку. Квитанцію про сплату платіжна онлайн-система відправить користувачеві на електронну пошту. Зокрема, сервіс "Особистий кабінет" дозволяє відслідкувати історії платежів та передачі показань лічильника, дізнатися актуальну ціну на природний газ, завантажити квитанцію, не чекаючи її доставки у поштову скриньку. Також є можливість звернутися до фахівців газової компанії із питанням", - йдеться у повідомленні.