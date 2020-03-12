Клиенты "Запорожгаза" оплатили 75% от оказанных услуг по доставке газа

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Новая методика начисления, утвержденная НКРЭКУ, начала действовать с 1 января 2020 года

В январе - феврале клиенты АО "Запорожгаз" оплатили 74,2% стоимости услуг по распределению природного газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В конце прошлого года Регулятор изменил порядок оплаты услуг по доставке газа. С начала года она уплачивается 12-ю равными частями в течение года. Стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит только от объемов потребления и должен уплачиваться до 20 числа текущего месяца", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что услуга доставки газа оплачиваются равными частями в течение года. "Это необходимо для того чтобы постоянно поддерживать сеть в рабочем состоянии и планировать расходы, инвестиции, проведение мероприятий по повышению безопасности газоснабжения. Потребители газа в целом восприняли новый порядок оплаты за услуги доставки газа", - говорится в сообщении.

За первые два месяца текущего года клиенты оплатили 75% полученных услуг.

"Отопительный сезон почти подходит к завершению, поэтому мы уже приступили к выполнению инвестиционной программы на 2020 год. На этой неделе запланировали замену шкафного газорегуляторного пункта в Александровском районе Запорожья. И потом каждую неделю будем наращивать объемы работы в направлении ремонта и модернизации газовой сети для безаварийного газоснабжения нашим клиентам", - говорит в.о. технического директора АО "Запорожгаз" Юрий Заставський.

Также в пресс-службе напомнили, что с 1 января 2020 года доставка газа оплачивается отдельно. В марте потребители голубого топлива получили две отдельные платежки, но в одном документе. Показатели счетчиков указываются в платежке от АО "Запорожгаз".

"В личном кабинете на сайте 104.ua уже появились новые платежки за доставку газа в одном документе. Оплатить новые счета можно с помощью наших онлайн сервисов: мобильных приложениях, чат-ботов в viber и telegram", - говорится в сообщении.