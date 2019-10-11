Клиенты "Закарпатгаз Сбыта" на треть сократили долг за потребленный газ

По состоянию на начало октября клиенты "Закарпатгаз Сбыта" задолжали за потребленный газ 875 млн гривен. По сравнению с началом года, когда он составил 1 млрд 225 млн гривен, задолженность закарпатцев уменьшилась на треть. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"К улучшению уровня расчетов привело, в первую очередь, то, что с должниками проведена разъяснительная работа. В том числе проведено отключение около 3000 потребителей, которые имели существенную задолженность", - пояснила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинец.

В общем, по сравнению с 9 месяцами прошлого года, количество отключений увеличилось вдвое. В пресс-службе отметили, что общая задолженность потребителей, отключенных от газоснабжения, составляет около 47 млн гривен.

"Наличие задолженности является препятствием в получении субсидии на новый отопительный период, который стартует 16 октября. Потребители, которые по месту жительства или регистрации до 1 декабря обратиться в управление труда и социальной защиты населения, будут иметь право на получение субсидии, начиная с октября текущего года. В случае обращения после 1 декабря - с момента обращения", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, больше всего за использованный газ задолжали жители городов Ужгород, Мукачево, Виноградов и Виноградовского района.