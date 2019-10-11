Клієнти "Закарпатгаз Збуту" на третину скоротили борг за спожитий газ

Станом на початок жовтня клієнти "Закарпатгаз Збуту" заборгували за спожитий газ 875 млн гривень. Порівняно з початком року, коли він становив 1 млрд 225 млн гривень, заборгованість закарпатців зменшилася на третину. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"До покращення рівня розрахунків призвело, у першу чергу, те, що з боржниками проведено роз’яснювальну роботу. В тому числі проведено відключення близько 3000 споживачів, які мали суттєву заборгованість", - пояснила директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

Загалом, порівняно з 9 місяцями минулого року, кількість відключень збільшилася удвічі. У прес-службі зазначили, що загальна заборгованість споживачів, відключених від газопостачання, становить близько 47 млн гривень.

"Наявність заборгованості є перешкодою в отриманні субсидії на новий опалювальний період, який стартує 16 жовтня. Споживачі, які за місцем проживання чи реєстрації до 1 грудня звернуться до управління праці та соціального захисту населення, матимуть право на отримання субсидії, починаючи з жовтня поточного року. У випадку звернення після 1 грудня - з часу звернення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у прес-службі, найбільше за використаний газ боргують мешканці міст Ужгород, Мукачево, Виноградів та Виноградівського району.