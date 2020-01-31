Клиенты "Волыньгаз Сбыта" каждый двадцатый платеж осуществляют через интернет

Иллюстративное фото (УНИАН)

Компания "Волыньгаз Сбыт" наладила работу с пятью платежными системами

В 2020 году для клиентов ООО "Волыньгаз Сбыт" действует пять платежных онлайн-сервисов. Благодаря этому потребители газа в Волынской области получили возможность выбора удобного сервиса, а также оплаты за газ без комиссии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По состоянию на 1 января 2020 года компания "Волыньгаз Сбыт" наладила работу с пятью платежными системами EasyPay, Portmone, Ipay, Ощад 24 и Приват 24. Оплата за газ через интернет осуществляется любыми платежными картами Visa и MasterCard", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, о наличии и размере комиссии платежные сервисы информируют плательщиков в процессе осуществления операции.

"Привлечение различных онлайн-сервисов создают клиентам компании дополнительный комфорт и открывают возможности для экономии средств и времени. Имея доступ к интернету и банковскую карту, услуги газоснабжения можно оплатить независимо от времени и места пребывания. Выбрать сервис для расчетов можно в Личном кабинете на сайте 104.uа, или непосредственно на страницах сервисов", - говорит директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

В пресс-службе также отметили, что "Волыньгаз Сбыт" оплачивает банковский комиссионный сбор по каждому оплаченному счету в размере 0,3%. "Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 30.09.2015 года №792 "Об обеспечении проведения расчетов за природный газ". Однако, ряд банков и сервисов при оплате за газ дополнительно взимают с потребителей собственный комиссионный сбор и самостоятельно определяют его размер", - говорится в сообщении.