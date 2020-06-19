Клиенты "Волыньгаз Сбыта" на 70% чаще стали использовать чат-бот в Viber

Газовый вентиль (dtek.com)

Чтобы приобщиться к 7104ua в Viber, пользователю нужно отсканировать QR-код

С начала года к онлайн-сервису 7104ua в Viber присоединились 7,6 тыс. клиентов "Волыньгаз Сбыта". С помощью этого сервиса во время карантина потребители газа дистанционно передают показания счетчиков, платят за газ и контролируют состояние лицевого счета.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В современном мире изменения происходят очень быстро, ритм жизни невероятно насыщен, поэтому и мы стараемся идти в ногу со временем, - рассказывает директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук. – Чтобы наши клиенты не тратили кучу времени в очередях, работает вайбер-бот. Передать показатели и оплатить счета легко и просто, ведь телефон у большинства из нас всегда с собой".

По словам пресс-службы, преимущество чат-бота 7104ua в Viber в том, что под одним аккаунтом можно зарегистрировать и обслуживать не только себя, но и своих близких и родных. Один пользователь может вести к пяти лицевых счетов.

"Чтобы приобщиться к 7104ua в Viber, пользователю нужно отсканировать QR-код. На сегодня 18 056 клиентов уже успели оценить преимущества чат-бота, а именно: круглосуточный доступ в режиме онлайн, отсутствие очереди и быстрая оплата счетов, безопасный доступ, а также возможность пользоваться услугой где угодно и когда угодно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что также действует новая функция - через чат-бот Viber 7104ua теперь можно передать показания счетчиков с фото. Она введена для коррекции неправильно введенных показателей счетчика. Показания газового счетчика в чат-боте Viber 7104ua можно подтвердить фотографией. После ручного ввода показаний чат-бот предлагает потребителю добавить фото счетчика, которое можно загрузить из галереи телефона.

Кроме того, по словам пресс-службы, вскоре появится функция распознавания показания счетчиков за фотографией, пока что она доступна только в мобильном приложении для iOS. Впоследствии эту технологию будут использовать для коррекции показаний, внесенных с ошибками.

"Еще одно нововведение – счета на оплату стали доступны в PDF-формате. Поэтому не обязательно ждать, пока придет квитанция в почтовый ящик, в личном кабинете можно загрузить и распечатать ее", - говорится в сообщении.

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Автор: Мария Тарарыева