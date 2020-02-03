Клиенты "Сумыгаз Сбыта" задолжали за газ 632 млн гривен

По сравнению с началом 2019 задолженность бытовых потребителей природного газа Сумской области выросла на 5%. По состоянию на январь 2020 долг превысил 632 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба "Сумыгаз Сбыта".

"Наибольший уровень неуплаты за использованный газ у жителей города Сумы и Сумского района. Задолженность является основанием для прекращения газоснабжения. За прошлый год направлено 32,4 тыс. предупреждений о прекращении подачи газа должникам по всей Сумской области. Кроме того, в связи с изменением законодательства должники рискуют получить пеню и лишиться субсидий", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, если после получения предупреждения потребители не оплатили за газ и не обратились в центр обслуживания клиентов "Сумыгаз Сбыта" для оформления соглашения погашения, компания инициирует прекращение газоснабжения и подает иск в суд.

"Чтобы не стать заложником долгов и получать субсидию, каждый потребитель природного газа Сумской области может в режиме онлайн проверять и контролировать состояние счета в Личном кабинете на сайте 104.ua", - говорится в сообщении.