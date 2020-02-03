Клієнти "Сумигаз Збуту" заборгували за газ 632 млн гривень

Порівняно з початком 2019 заборгованість побутових споживачів природного газу Сумської області зросла на 5%. Станом на січень 2020 борг перевищив 632 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба "Сумигаз Збуту".

"Найбільший рівень несплати за використаний газ у мешканців міста Суми та Сумського району. Заборгованість є підставою для припинення газопостачання. За минулий рік надіслано 32,4 тис. попереджень про припинення подачі газу боржникам по всій Сумській області. Окрім того, у зв’язку зі зміною законодавства боржники ризикують отримати пеню та позбутися субсидій", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, якщо після отримання попередження споживачі не сплатили за газ та не звернулися до центру обслуговування клієнтів "Сумигаз Збуту" для оформлення угоди погашення, компанія ініціює припинення газопостачання та подає позов до суду.

"Щоб не стати заручником боргів та отримувати субсидію, кожен споживач природного газу Сумської області може в режимі онлайн перевіряти та контролювати стан рахунку в Особистому кабінеті на сайті 104.ua", - йдеться у повідомленні.