Клиенты "Ровногаз Сбыта" получили быструю регистрацию в Личном кабинете

ООО "Ровногаз Сбыт" упростило для своих клиентов доступ к дистанционным сервисам во время карантина. Компания экстренно разработала экспресс-регистрации в личном кабинете на сайте 104ua. Сейчас онлайн-сервисами уже пользуется свыше 68 тыс. потребителей газа Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С началом карантина, введенного правительством, ООО "Ровногаз Сбыт" полностью перешло на дистанционное обслуживание клиентов. Специалисты контакт-центра ООО "Ровногаз Сбыт" проводят регистрацию в Личном кабинете по телефону. Таким образом для 265 тыс. семей Ровенской области, пользующихся газом, есть возможность безопасно контролировать состояние лицевого счета, своевременно осуществлять платежи за газ, загружать счета и получать ответы на вопросы, Для использования всех возможностей дистанционного связи с газовой компанией, потребителю достаточно позвонить в контакт-центр ООО "Ровногаз Сбыт" (0362) 48 - 90-04 Идентификация клиента происходит по номеру мобильного телефона, что значительно упростило процесс регистрации на сайте 104ua", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, после звонка и уточнения лицевого счета, Личный кабинет будет создан автоматически. А на телефон клиента придет сообщение с паролем для входа в кабинет. Логин для входа это номер телефона, на который получено смс.

"Современные онлайн-сервисы помогают решать множество вопросов дистанционно. Заботясь о своих работников и клиентов, чтобы минимизировать риск распространения вирусных инфекций, ООО "Ровногаз Сбыт" перешло на дистанционное обслуживание. - Отмечает начальник отдела расчетов ООО "Ровногаз Сбыт" Татьяна Парфенюк. - В нынешних условиях это удобно и безопасно. Поэтому наше общество рекомендует максимально пользоваться онлайн услугами и сервисами".

В пресс-службе отметили, что заходить в "Личный кабинет" на сайте 104ua можно с помощью телефона или персонального компьютера. Далее необходимо ввести логин и пароль, указанные в смс. Воспользовавшись онлайн-сервисами ООО "Ровногаз Сбыт" клиенты будут иметь возможность: контролировать состояние лицевого счета; безопасно, быстро и своевременно платить за газ; загружать счета; получать необходимые консультации.