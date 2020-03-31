Клієнти "Рівнегаз Збуту" отримали швидку реєстрацію в Особистому кабінеті

ТОВ "Рівнегаз Збут" спростило для своїх клієнтів доступ до дистанційних сервісів під час карантину. Компанія екстрено розробила експрес-реєстрацію в особистому кабінеті на сайті 104ua. Наразі онлайн-сервісами вже користується понад 68 тис. споживачів газу Рівненської області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З початком карантину, введеного урядом, ТОВ "Рівнегаз Збут" повністю перейшло на дистанційне обслуговування клієнтів. Фахівці контакт-центру ТОВ "Рівнегаз Збут" проводять реєстрацію в Особистому кабінеті по телефону. Таким чином для 265 тис. родин Рівненської області, що користуються газом, є можливість безпечно контролювати стан особового рахунку, своєчасно здійснювати платежі за газ, завантажувати рахунки та отримувати відповіді на питання, Для використання усіх можливостей дистанційного зв'язку з газовою компанією, споживачеві достатньо зателефонувати до контакт-центру ТОВ "Рівнегаз Збут" (0362) 48- 90-04. Ідентифікація клієнта відбувається за номером мобільного телефону, що значно спростило процес реєстрації на сайті 104ua", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, після дзвінка і уточнення особового рахунку, "Особистий кабінет" буде створено автоматично. А на телефон клієнта, надійде повідомлення з паролем для входу в кабінет. Логін для входу це номер телефону, на який отримано смс.

"Сучасні онлайн-сервіси допомагають вирішувати безліч питань дистанційно. Дбаючи про своїх працівників та клієнтів, аби мінімізувати ризик поширення вірусних інфекцій, ТОВ "Рівнегаз Збут" перейшло на дистанційне обслуговування. - Зазначає начальник відділу розрахунків ТОВ "Рівнегаз Збут" Тетяна Парфенюк. - В нинішніх умовах це зручно і безпечно. Тому наше товариство рекомендує максимально користуватися онлайн послугами і сервісами".

У прес-службі зазначили, що заходити у "Особистий кабінет" на сайті 104ua можна за допомогою телефону або персонального комп’ютера. Далі необхідно ввести логін і пароль, вказані в смс. Скориставшись онлайн-сервісами ТОВ "Рівнегаз Збут" клієнти матимуть змогу: контролювати стан особового рахунку; безпечно, швидко та своєчасно сплачувати за газ; завантажувати рахунки; отримувати необхідні консультації.