Клиенты "Николаевгаза" могут заказать техобслуживание внутридомовых газопроводов

"Статистика показывает - причиной более половины вызовов на номер 104 являются утечки газа на внутренних сетях. С начала года на номер аварийной газовой службы 104 поступило более 3,5 тысяч звонков. Более половины из них связаны с утечками газа на внутридомовых сетях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что с 2015 года в тарифах на распределение газа не предусмотрены средства на обслуживание внутридомовых сетей потребителя. Ответственность за исправное техническое состояние внутренних газопроводов несут собственники.

"Для безопасного пользования газом в быту, каждый потребитель должен заключить договор на техническое обслуживание газовых сетей с организацией, имеющей соответствующее разрешение и лицензию. И такие услуги предлагает АО "Николаевгаз". Именно сейчас компания предлагает своим клиентам проведение технического обслуживания внутридомовых газопроводов за 300 гривен в год", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, подписав соглашение с АО "Николаевгаз", потребитель получает:

обследование газовой сети на предмет возможных утечек газа от ввода в дом (квартиру) к газовым приборам;

приборный контроль на плотность соединений газопроводов;

осмотр наличия и проверка герметичности футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции здания;

проверку работоспособности и смазка запорных устройств, установленных на газопроводах;

устранение утечек на муфтовых соединениях.

В стоимость договора не включено обслуживание газовых приборов и ремонт сетей и приборов учета.

"Договор заключается на добровольной основе. Но мы призываем наших клиентов быть осознанными в потреблении газа и обязательно раз в год проводить техническое обслуживание своих сетей, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций. Во время визита наших специалистов клиент на месте подписывает договор и сразу получает услугу. Это фиксируется в акте выполненных работ, и клиенту предоставляется счет, который он должен оплатить в течение пяти рабочих дней", - рассказывает начальник отдела технического обслуживания АО "Николаевгаз" Виктор Лихолетов.

В пресс-службе также отметили, что газораспределительная компания обязуется качественно предоставлять услуги в рамках действия договора, а клиент (потребитель) должен обеспечить работникам АО "Николаевгаз" свободный доступ к внутридомовым газовым сетям для выполнения работ по их техническому обслуживанию.

С начала действия акции компания заключила более 500 договоров.