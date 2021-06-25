Клієнти "Миколаївгазу" можуть замовити техобслуговування внутрішньобудинкових газопроводів

"Статистика показує - причиною більше половини викликів на номер 104 є витоки газу на внутрішніх мережах. З початку року на номер аварійної газової служби 104 надійшло понад 3,5 тисяч дзвінків. Більше половини з них пов'язані з витоками газу на внутрішньобудинкових мережах", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що з 2015 року в тарифах на розподіл газу не передбачені кошти на обслуговування внутрішньобудинкових мереж споживача. Відповідальність за справний технічний стан внутрішніх газопроводів несуть власники.

"Для безпечного користування газом в побуті, кожен споживач повинен укласти договір на технічне обслуговування газових мереж з організацією, що має відповідний дозвіл і ліцензію. І такі послуги пропонує АТ "Миколаївгаз". Саме зараз компанія пропонує своїм клієнтам проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газопроводів за 300 гривень на рік", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, підписавши угоду з АТ "Миколаївгаз", споживач отримує:

обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від введення в будинок (квартиру) до газових приладів;

приладовий контроль на щільність з'єднань газопроводів;

огляд наявності та перевірка герметичності футлярів в місцях прокладки через зовнішні і внутрішні конструкції будівлі;

перевірку працездатності і мастило запірних пристроїв, встановлених на газопроводах;

усунення витоків на муфтових з'єднаннях.

У вартість договору не включено обслуговування газових приладів і ремонт мереж і приладів обліку.

"Договір укладається на добровільній основі. Але ми закликаємо наших клієнтів бути усвідомленими в споживанні газу і обов'язково раз на рік проводити технічне обслуговування своїх мереж, щоб уникнути надзвичайних ситуацій. Під час візиту наших фахівців клієнт на місці підписує договір і відразу отримує послугу. Це фіксується в акті виконаних робіт, і клієнту надається рахунок, який він повинен сплатити протягом п'яти робочих днів", - розповідає начальник відділу технічного обслуговування АТ" Миколаївгаз " Віктор Лихолетов.

У прес-службі також відмітили, що газорозподільна компанія зобов'язується якісно надавати послуги в рамках дії договору, а клієнт (споживач) повинен забезпечити працівникам АТ "Миколаївгаз" вільний доступ до внутрішньобудинкових газових мереж для виконання робіт з їх технічного обслуговування.

З початку дії акції компанія уклала понад 500 договорів.