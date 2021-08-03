Клиенты Moneyveo теперь могут оплатить кредит в автоматизированных отделениях Укрпошты

С 1 августа во всех автоматизированных отделениях Укрпошты можно будет оплатить кредит в Moneyveo. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно прийти в почтовое отделение, обратиться к оператору и указать цель посещения – оплата кредита в Moneyveo. Оплату может совершить не только клиент сервиса, но и другой человек – родственник или друг. Для этого нужно лишь указать номер телефона, на который зарегистрирован кредит.

«В Moneyveo мы всегда анализируем желания и потребности клиентов. Есть потребители, которым удобнее оплачивать кредиты только в офлайне. Именно поэтому мы расширяем пакет услуг, и предоставляем своим пользователям возможность оплатить кредит в автоматизированных отделениях Укрпошты. Уверена, данное сотрудничество улучшит клиентоориентированность сервиса и еще больше повлияет на качество и удобство продукта», – комментирует Group CEO Moneyveo Алена Андроникова.

В течение нескольких минут после осуществления платежа на привязанный к сервису номер поступит сообщение от Moneyveo о получении средств. С плательщика, при приеме платежей в пользу Манивео, вне зависимости от суммы платежа будет взиматься фиксированная комиссия в размере 10 грн.

«Укрпошта становится местом, где клиенты могут получать не только почтовые услуги, но и ряд сопутствующих, в том числе финансовых. Это закономерный результат начатой два года назад автоматизации отделений. Сегодня мы даем возможность более 1 млн клиентов Moneyveo во всех уголках страны оплачивать кредиты в офлайне», – прокомментировал заместитель генерального директора Укрпошты по развитию сети Дмитрий Полищук.

Напомним, Moneyveo – сервис потребительского онлайн-кредитования, который был первым на украинском рынке и удерживает лидерство уже 8-й год. С апреля 2020 года компания вышла на рынок Азии, запустив сервис во Вьетнаме. Услугами Moneyveo регулярно пользуется более 1,1 млн украинцев. Объем операций за период существования компании превышает 5 млн оформленных кредитов и около 24 млрд грн выданных средств.