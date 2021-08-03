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Клієнти Moneyveo тепер можуть оплатити кредит в автоматизованих відділеннях Укрпошти

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Вівторок 03 серпня 2021 10:39

З 1 серпня в усіх автоматизованих відділеннях Укрпошти можна буде оплатити кредит в Moneyveo. Для того, щоб скористатися послугою, потрібно прийти в поштове відділення, звернутися до оператора і вказати мету відвідування – оплата кредиту в Moneyveo. Оплату може зробити не тільки клієнт сервісу, але й інша людина – родич або друг. Для цього потрібно лише вказати номер телефону, на який зареєстровано кредит.

Клієнти Moneyveo тепер можуть оплатити кредит в автоматизованих відділеннях Укрпошти

«У Moneyveo ми завжди аналізуємо бажання і потреби клієнтів. Є споживачі, яким зручніше сплачувати кредити тільки в офлайні. Саме тому ми розширюємо пакет послуг, і надаємо своїм користувачам можливість оплатити кредит в автоматизованих відділеннях Укрпошти. Впевнена, дана співпраця поліпшить клієнтоорієнтованість сервісу та ще більше вплине на якість і зручність продукту», коментує CEO Moneyveo Альона Андронікова.

Протягом декількох хвилин після здійснення платежу на прив'язаний до сервісу номер надійде повідомлення від Moneyveo про отримання коштів. З платника, при прийомі платежів на користь Манівео, незалежно від суми платежу буде стягуватися фіксована комісія в розмірі 10 грн.

«Укрпошта стає місцем, де клієнти можуть отримувати не тільки поштові послуги, а й ряд супутніх, в тому числі фінансових. Це закономірний результат розпочатої два роки тому автоматизації відділень. Сьогодні ми даємо можливість понад 1 млн клієнтів Moneyveo у всіх куточках країни оплачувати кредити в офлайні», прокоментував заступник генерального директора Укрпошти з розвитку мережі Дмитро Поліщук.

Нагадаємо, Moneyveo – сервіс споживчого онлайн-кредитування, який був першим на українському ринку і утримує лідерство вже 8-й рік. З квітня 2020 року компанія вийшла на ринок Азії, запустивши сервіс у В'єтнамі. Послугами Moneyveo регулярно користується понад 1,1 млн українців. Обсяг операцій за період існування компанії перевищує 5 млн оформлених кредитів і близько 24 млрд грн виданих коштів.

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