Клиенты "Львовгаз Сбыта" задолжали за газ рекордные 2,6 млрд гривен

ООО "Львовгаз Сбыт", работающий под брендом "Твой газзбут", фиксирует рост задолженности своих клиентов за потребленный природный газ. В январе общий долг бытовых потребителей перед компанией достиг 2,6 млрд гривен.

"Это новый долговой рекорд. За более шести лет существования компании такого долга еще не было. Только по сравнению с прошлым месяцем долг населения увеличился на 430 миллионов. Мы благодарим всех клиентов, которые платят за газ вовремя, а должникам напоминаем, что клиент имеет обязанность рассчитываться за потребленный ресурс, в противном случае средства могут быть взысканы в судебном порядке. Важно понимать, что своевременная оплата за газ является залогом стабильной поставке голубого топлива в дома клиентов", – отметил директор ООО "Львовгаз Сбыт" Павел Майк.

Если потребитель по уважительным причинам не может погасить задолженность одним платежом, компания предлагает заключить договор реструктуризации. Условия рассрочки оплаты определяются индивидуально.

"Львовгаз Сбыт" напоминает, что оплачивать счета за газ можно дистанционно. В период пандемии достаточно удобно осуществлять оплату с помощью онлайн-сервисов:

Личный кабинет на сайте 104.ua;

Viber-бот 7104ua;

Telegram-бот 7104ua;

мобильные приложения 104Mobile для Android и 104Mobile Light для iOS.

По словам пресс-службы, эти сервисы позволяют безопасно проводить расчеты, просматривать историю платежей, контролировать зачисление оплаты на счет.