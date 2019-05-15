Клиенты "Львовгаз Сбыта" вдвое больше платят за газ онлайн

С начала года 29,2 тыс. потребителей газа ООО "Львовгаз Сбыт" осуществили оплату за потребленный газ с помощью онлайн-платежей. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года количество расчетов увеличилась почти вдвое. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам пресс-службы, главные причины увеличения использования платежных интернет-платформ - возможность рассчитываться за потребленное голубое топливо он-лайн без очередей, в удобное время, без комиссий или с минимальной комиссией. Размер комиссии при проведении платежа определяется непосредственно платежной системой и не зависит от ООО "Львовгаз Сбыт".

"Оплата за потребленный газ онлайн имеет хорошую тенденцию к росту, ведь это удобно, быстро и просто. По состоянию на сегодня 29,2 тыс. наших клиентов уже рассчитались за газ именно через онлайн-сервисы. Больше дистанционно оплатили за газ с помощью платформы Portmone – 17 тыс. потребителей газа Львовщины. В дополнение к уже существующим, для удобства клиентов недавно мы запустили еще один платежный онлайн сервис это чат-бот "7104ua" в Viber. Там вы можете платить за голубое топливо сразу по 5 лицевых счетах", - говорит начальник отдела расчетов ООО "Львовгаз Сбыт" Ольга Чабан.

В пресс-службе отметили, что для пользователей Личного кабинета 104.ru сейчас доступны пять платформ для оплаты за газ: MasterPass, iPay.ua, Портмоне, Приват24 и EasyPay.