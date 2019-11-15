Клиенты "Львовгаз Сбыта" почти на 20% увеличили онлайн платежи за газ

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Для оплаты за газ онлайн нужно быть зарегистрированным в "Личном кабинете" или войти в свой аккаунт с мобильного приложения

С начала года 76 тыс. потребителей газа Львовской области уплатили за газ с помощью онлайн платежей. В аналогичный период прошлого года количество онлайн оплат составила 64,3 тыс. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Львовгаз Сбыт".

Для пользователей Личного кабинета 104.ua сейчас доступны пять платформ для оплаты за газ: MasterPass, iPay.ua, Портмоне, Приват24 и EasyPay.

"Тенденция к росту расчетов за газ дистанционно сохраняется. Все больше наших клиентов рассчитываются за потребленное голубое топливо онлайн без очередей, в удобное время, без или с минимальной комиссией. Больше дистанционно оплатили за газ с помощью платформы Portmone – 44 тыс. потребителей газа Львовщины", - рассказал директор ООО "Львовгаз Сбыт" Павел Майк.

В пресс-службе отметили, что для оплаты за газ онлайн нужно быть зарегистрированным в "Личном кабинете" на сайте 104.ua или войти в свой аккаунт с мобильного приложения 104 Mobile или 104 Mobile Light. Кроме того, произвести оплату за потребленный газ клиенты "Львовгаз Сбыта" могут и с помощью чат-бота "7104ua" в Viber. Там есть возможность платить за голубое топливо сразу по 5 лицевых счетах.

"Зарегистрировать свой "Личный кабинет" на сайте 104.ua быстро и легко. Для этого нужно знать номер своего лицевого счета и последнюю сумму платежа за газ. Размер комиссии при проведении платежей определяется непосредственно платежной системой и не зависит от ООО "Львовгаз Сбыт", - говорится в сообщении пресс-службы.