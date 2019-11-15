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Клієнти "Львівгаз Збуту" майже на 20% збільшили онлайн платежі за газ

Новини » Енергетика     15.11.2019 - 17:11
Клієнти "Львівгаз Збуту" майже на 20% збільшили онлайн платежі за газ
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Для оплати за газ онлайн потрібно бути зареєстрованим в "Особистому кабінеті" або увійти у свій обліковий запис із мобільного додатку

Від початку року 76 тис. споживачів газу Львівської області сплатили за газ за допомогою онлайн платежів. В аналогічний період минулого року кількість онлайн оплат становила 64,3 тис. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Львівгаз Збут".

Для користувачів Особистого кабінету 104.ua зараз доступні п’ять платформ для оплати за газ: MasterPass, iPay.ua, Portmone, Приват24 та EasyPay.

"Тенденція до зростання розрахунків за газ дистанційно зберігається. Все більше наших клієнтів розраховуються за спожите блакитне паливо онлайн без черг, в зручний час, без або із мінімальною комісією. Найбільше дистанційно сплатили за газ за допомогою платформи Portmone – 44 тис. споживачів газу Львівщини", - розповів директор ТОВ "Львівгаз Збут" Павло Майк.

У прес-службі зазначили, що для оплати за газ онлайн потрібно бути зареєстрованим в "Особистому кабінеті" на сайті 104.ua або увійти у свій обліковий запис із мобільного додатку 104 Mobile чи 104 Mobile Light. Окрім того, здійнити оплату за спожитий газ клієнти "Львівгаз Збуту" можуть і за допомогою чат-боту "7104ua" у Viber. Там є можливість сплачувати за блакитне паливо одразу по 5 особових рахунках.

"Зареєструвати свій "Особистий кабінет" на сайті 104.ua швидко та легко. Для цього потрібно знати номер свого особового рахунку та останню суму платежу за газ. Розмір комісії при проведенні платежів визначається безпосередньо платіжною системою і не залежить від ТОВ "Львівгаз Збут", - йдеться у повідомленні прес-служби.

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