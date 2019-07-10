Клиенты "Хмельницкгаз Сбыта" могут управлять сразу 5 лицевыми счетами

ООО "Хмельницкгаз Сбыт" увеличил количество удобных сервисов для своих клиентов. Новая услуга предоставляет постоянный доступ ко всей необходимой информации по счетам и возможность уплаты за газ сразу за пятью личным счетам через мобильные приложения и мессенджер в viber. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для удобства и контроля использования природного газа, газоснабжающая компания ввела сразу три новых дистанционных способа для контроля за счетами. Паблик - аккаунт 7104ua в Viber, мобильное приложение для смартфонов 104 Mobile и мобильное приложение к iPhone 104 Mobile Light разработаны таким образом, чтобы потребитель имел возможность пользоваться по необходимости сразу пятью лицевыми счетами без осложнений, которые связаны с дополнительными регистрациями.

"Потребители газа Хмельницкой области являются активными пользователями уже действующих онлайн-сервисов, таких как Личный кабинет, проведение оплаты с минимальной комиссией через различные дистанционные сервисы, прочее, - информирует директор компании Андрей Левицкий. – Отныне, по многочисленным просьбам пользователей, мы ввели еще три современные дистанционные источники, что даст возможность контролировать личные счета и помогать в газовых вопросах своим родным".

По словам пресс-службы, данные онлайн-сервисы значительно расширяют возможности клиента. Это и оплата за газ в любое удобное время, контроль за поступлениями денежных средств на личный счет и проверка баланса. Обмен информацией происходит оперативно, что позволяет значительно экономить время.

"Для работы с чат-ботом 7104ua необходимо быть подписанным на паблик аккаунт. Для этого, после открытия профиля Viber-бота на своем мобильном устройстве надо нажать на кнопку Сообщение и получить автоматическую подписку. Мобильное приложение 104 Mobile можно загрузить на свой мобильный по ссылке Google Play Для входа в аккаунт, использовать логин и пароль для личного кабинета на сайте 104.ua или зарегистрироваться через приложение", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что для пользователей iPhone новое мобильное приложение 104 Mobile Light даст возможность быстро и удобно передать показания счетчика. Скачать 104 Mobile Light на свой телефон необходимо из AppStore.

"Обращаем внимание своих клиентов, что оплата за газ осуществляется на счета со специальным режимом использования в государственном АО "Укргазбанк", которые открыты для принятия платежей от жителей Хмельницкой области. Если любой сайт предлагает принять оплату за газ путем перечисления денежных средств на неизвестную банковскую карту, просим категорически игнорировать мошенников. Сейчас осуществить онлайн-платежи за газ возможно через личный кабинет на сайте 104.ua, Viber 7104ua, мобильные приложения 104 Mobile, 104 Mobile Light, платежные системы iPay.ru, Portmone, Easy Pay, Monobank, цифровой кошелек Masterpass, Приват24 и Ощад24", - говорится в сообщении пресс-службы.