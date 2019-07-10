Клієнти "Хмельницькгаз Збуту" можуть керувати одразу 5 особовими рахунками

ТОВ "Хмельницькгаз Збут" збільшив кількість зручних сервісів для своїх клієнтів. Нова послуга надає постійний доступ до всієї необхідної інформації по рахункам та можливість сплати за газ одразу за п’ятьма особовим рахунками через мобільні додатки та месенджер у viber. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Для зручності і контролю використання природного газу, газопостачальна компанія запровадила одразу три нових дистанційних способи для контролю за рахунками. Паблік - акаунт 7104ua у Viber, мобільний додаток для смартфонів 104 Mobile та мобільний додаток до iPhone 104 Mobile Light розроблені таким чином, аби споживач мав змогу користуватись за потреби одразу п’ятьма особовими рахунками без ускладнень, які пов’язані із додатковими реєстраціями.

"Споживачі газу Хмельниччини є активними користувачами уже діючих онлайн-сервісів, як то Особистий кабінет, проведення оплати з мінімальною комісією через різноманітні дистанційні сервіси, тощо, - інформує директор компанії Андрій Левицький. – Відтепер, на численні прохання користувачів, ми запровадили ще три сучасні дистанційні джерела, що дасть можливість контролювати особові рахунки та допомагати в газових питаннях своїм рідним".

За словами прес-служби, дані онлайн-сервіси значно розширюють можливості клієнта. Це й оплата за газ в будь-який зручний час, контроль за надходженнями коштів на особовий рахунок та перевірка балансу. Обмін інформацією відбувається оперативно, що дозволяє значно економити час.

"Для роботи з чат-ботом 7104ua необхідно бути підписаним на паблік акаунт. Для цього, після відкриття профілю Viber-бота на своєму мобільному пристрої треба натиснути на кнопку Повідомлення і отримати автоматичну підписку. Мобільний додаток 104 Mobile можна завантажити на свій мобільний за посиланням Google Play Для входу в акаунт, використовувати логін і пароль для особистого кабінету на сайті 104.ua або зареєструватись через додаток", - йдеться у повідомленні.

Також у компанії зазначили, що для користувачів iPhone новий мобільний додаток 104 Mobile Light дасть можливість також швидко та зручно передати показання лічильника. Завантажити 104 Mobile Light на свій телефон необхідно з AppStore.

"Звертаємо увагу своїх клієнтів, що оплата за газ здійснюється на рахунки зі спеціальним режимом використання в державному АТ "Укргазбанк", які відкриті для прийняття платежів від жителів Хмельницької області. Якщо будь-який сайт пропонує прийняти оплату за газ шляхом перерахування коштів на невідому банківську картку, просимо категорично ігнорувати шахраїв. Наразі здійснити онлайн-платежі за газ можливо через особистий кабінет на сайті 104.ua, Viber 7104ua, мобільні додатки 104 Mobile, 104 Mobile Light, платіжні системи iPay.ua, Portmone, Easy Pay, Monobank, цифровий гаманець Masterpass, Приват24 та Ощад24", - йдеться у повідомленні прес-служби.