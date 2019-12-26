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Клиенты "Днепропетровсгказ Сбыта" задолжали за газ почти 2,3 млрд гривен

Новости » Энергетика     26.12.2019 - 14:00
Клиенты "Днепропетровсгказ Сбыта" задолжали за газ почти 2,3 млрд гривен
Иллюстративное фото (УНИАН)

С начала года сумма задолженности уменьшилась на 15%, однако долги все еще остаются большими

По состоянию на 1 декабря 2019 года жители Днепропетровской области задолжали за потребленный газ 2,3 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Днерпопетровскгаз Сбыт".

Больше всего задолжали за газ клиенты ООО "Днепропетровсгказ Сбыт", проживающие в Днепре (174 млн гривен), Каменском (101,7 млн гривен) и Кривом Роге (66,8 млн гривен).

В случае неуплаты за газ компания-поставщик должна прекратить поставки газа. По словам пресс-службы, первым шагом к этому является письменное сообщение о прекращении газоснабжения. В течение 2019 года таких сообщений было отправлено почти 180 тыс. должников.

"В случае непогашения долга после получения сообщения ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" в соответствии с правилами поставки природного газа, предоставляет соответствующее поручение газораспределительной компании на прекращение такому потребителю газоснабжения. В 2019 году таких поручений было отправлено почти 70 тыс.", - говорит директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

В "Днепропетровскгаз Сбыте" также напомнили, что при отключении за долги повторное присоединение к системе газоснабжения возможно только после полного погашения задолженности и компенсации убытков, связанных с прекращением и возобновлением газоснабжения.

"Обращаем внимание потребителей на то, что постановлением Кабинета Министров Украины приняты изменения в систему субсидирования, согласно которым потребителям прекращают начисления государственной помощи в случае неплатежей в течение двух месяцев", - говорится в сообщении.

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